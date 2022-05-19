В ДНР заявили о сдаче в плен 20 украинских десантников

В НМ ДНР сообщили о сдаче в плен 20 военных из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

С начала текущих суток 20 военнослужащих из 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщила в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что украинские десантники сложили оружие добровольно и тем самым «сохранили себе жизни».

Там также добавили, что за 19 мая военнослужащие НМ ДНР уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ, танк, две БМП и восемь огневых точек противника и захватили один танк, три БМП и два БТР.

Ранее стало известно, что под поселком Камышеваха в Запорожской области в плен сдались отправленные на передовую бойцы украинской теробороны. Как пояснил журналистам один из сложивших оружие военных, на такой шаг они пошли после того, как их бросило командование.