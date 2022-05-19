В Петербурге двое детей оказались на ИВЛ после уколов бабушки

В Петербурге двоих детей с судорогами подключили к аппарату ИВЛ после уколов бабушки

В Санкт-Петербурге двоих детей с судорогами оказались подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после уколов бабушки. Об этом рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания пояснил, что пожилая россиянка решила сама вылечить семилетнего внука и четырехлетнюю внучку от простуды. Женщина вечером сделала детям уколы, а ночью им резко стало плохо.

Пенсионерка вызвала медиков, в машине скорой помощи у мальчика и девочки начались судороги. Их незамедлительно подключили к аппарату ИВЛ. Позже отец пострадавших пояснил, что его мать занялась домашним лечением, поскольку имеет диплом врача-терапевта.

Полиция уже начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Нижегородской области бабушка выкинула с пятого этажа двухлетнего внука. После падения мальчик упал в сугроб. Его смерть наступила от переохлаждения.