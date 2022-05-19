Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Петербурге двое детей оказались на ИВЛ после уколов бабушки

В Петербурге двоих детей с судорогами подключили к аппарату ИВЛ после уколов бабушки

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге двоих детей с судорогами оказались подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после уколов бабушки. Об этом рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания пояснил, что пожилая россиянка решила сама вылечить семилетнего внука и четырехлетнюю внучку от простуды. Женщина вечером сделала детям уколы, а ночью им резко стало плохо.

Пенсионерка вызвала медиков, в машине скорой помощи у мальчика и девочки начались судороги. Их незамедлительно подключили к аппарату ИВЛ. Позже отец пострадавших пояснил, что его мать занялась домашним лечением, поскольку имеет диплом врача-терапевта.

Полиция уже начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Нижегородской области бабушка выкинула с пятого этажа двухлетнего внука. После падения мальчик упал в сугроб. Его смерть наступила от переохлаждения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о задержании замкомандира «Айдара»
Переданные Украине польские танки заметили в Харьковской области
На солиста ДДТ составили протокол после концерта в Уфе
Во время ремонта мужчина нашел под половицами монету за почти миллион рублей
В российскую соцсеть внедрили умный алгоритм
Россия решила выслать пять португальских дипломатов
В Подмосковье мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
Ископаемый зуб древней девочки дал разгадку о предках современного человека
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.