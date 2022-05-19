Кадыров показал видео вылета на Украину новой группы добровольцев

Глава Чечни Кадыров показал видео вылета на СВО на Украине новой группы добровольцев

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного на Украину для участия в специальной военной операции (СВО) России. Видео отправки опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, добровольцы отправились «сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами» по «зову сердца» и после специальной подготовки.

«Каждый из них прошел подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе. В боевом расположении духа бойцы отправились на защиту интересов нашего великого Отечества», — написал в блоге глава региона.

Кадыров обратился к тем, кто множил на Украине идеологию фашизма, и сообщил им, что их «время пришло». Он добавил, что при необходимости в СВО примут участие миллионы граждан России.

Ранее Кремль исключал возможность отправки россиян в качестве добровольцев для участия в СВО.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины.