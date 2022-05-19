Arizona’s Family: в США собака несколько дней просидела рядом с телом умершего хозяина

В Аризоне, США, преданная собака несколько дней просидела рядом с телом заблудившегося и умершего на горе Мингус хозяина. Об этом сообщает Arizona’s Family.

74-летний Доналд Хэйс отправился в поход вместе со своей собакой по кличке Рейнджер. В последний раз мужчину видели у начала туристической тропы в пятницу, 13 мая. В тот же день турист обратился к лесному патрулю и сообщил, что заблудился на горе Мингус. Сотрудники патруля порекомендовали ему ждать, пока до него доберутся спасатели. Однако Хэйс не прислушался, попытался найти путь самостоятельно и заблудился еще сильнее. Спасатели и волонтеры искали его несколько дней на земле и с воздуха. Поиски осложнялись из-за особенностей местности.

Через четыре дня спасатели обнаружили тело Хэйса. Рейнджер был жив и находился рядом с хозяином. Один из волонтеров оказался ветеринаром и после осмотра животного порекомендовал отвезти его в ближайшую ветклинику. Данных о состоянии собаки нет.

«Наши спасатели использовали все доступные способы, чтобы разыскать Хэйса, и не оставляли попыток. Наши соболезнования семье мужчины. Мы бы хотели, чтобы исход был другим», — сказал шериф округа Явапаи Дэвид Родс.

Ранее сообщалось, что верный пес две недели провел возле тела туриста, который умер во время похода в парке Гриффит-парк в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. По всей видимости, пес не отходил от умершего хозяина все время, пока велись поиски.