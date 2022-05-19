Игроки НХЛ устроили массовую драку во время матча

Игроки «Калгари» и «Эдмонтона» устроили массовую драку во время матча плей-офф НХЛ

«Калгари Флэймс» победил «Эдмонтон Ойлерс» в первом четвертьфинальном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За десять секунд до окончания встречи игроки устроили массовую драку. Форвард «Эдмонтона» Зак Кассиан увидел, как нападающий «Калгари» Милан Лучич пытался ударить клюшкой по ногам его одноклубника, и решил вмешаться. Судьи разняли игроков, однако к этому времени к потасовке подключились и другие хоккеисты.

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась победой хозяев со счетом 9:6. Счет в серии до четырех побед стал 1:0. Следующий матч состоится 20 мая в Калгари.

6 мая игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс» устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря Игоря Шестеркина. Канадский форвард «Питтсбурга» Джефф Картер врезался в голкипера «Рейнджерс» и сбил его с ног. Это спровоцировало потасовку у ворот, за что нападающий получил четырехминутный штраф.