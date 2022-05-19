В Совфеде уточнили характер российского движения детей и молодежи

Сенатор Карелова: в движении «Большая перемена» будет использоваться опыт пионеров

В новом российском движении детей и молодежи «Большая перемена» будет использоваться опыт зародившегося во времена СССР пионерского движения. Характер нового движения уточнила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, которая выступила одним из авторов соответствующего законопроекта. Ее слова в четверг, 19 мая, приводит ТАСС.

Сенатор уточнила, что в «Большой перемене» тем не менее упор будет делаться все-таки на традиции наставничества.

По ее словам, основная задача нового движения — «создать постоянно действующую систему, которая будет помогать детям развиваться и участвовать в общественной жизни». Для этого предусмотрена активная поддержка проектной деятельности, в том числе грантовая, уточнила Карелова.

Кроме того, в рамках законопроекта предполагается развитие детского туризма, волонтерской деятельности, творческих проектов и детских медиа при участии ведущих журналистских коллективов, где дети сами создают контент для сверстников.

О том, что в Госдуму России внесли законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена» стало известно ранее 19 мая. Согласно проекту документа, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.