Губернатор Курской области опубликовал фото из обстрелянного поселка

Губернатор Курской области Старовойт опубликовал фото из обстрелянного поселка Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии из обстрелянного поселка Теткино в своем Telegram-канале.

«Фото из пограничного поселка Теткино после обстрела», — написал Старовойт. На кадрах видны последствия обстрела: частичное разрушение зданий, разбитые окна, воронки от снарядов и их осколки.

При атаке на Теткино со стороны Украины в регионе погиб как минимум один человек. Им оказался водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. Также в результате обстрела несколько человек получили ранения, на данный момент им оказывают первую медицинскую помощь.