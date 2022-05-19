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Губернатор Курской области опубликовал фото из обстрелянного поселка

Губернатор Курской области Старовойт опубликовал фото из обстрелянного поселка Теткино

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии из обстрелянного поселка Теткино в своем Telegram-канале.

«Фото из пограничного поселка Теткино после обстрела», — написал Старовойт. На кадрах видны последствия обстрела: частичное разрушение зданий, разбитые окна, воронки от снарядов и их осколки.

При атаке на Теткино со стороны Украины в регионе погиб как минимум один человек. Им оказался водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. Также в результате обстрела несколько человек получили ранения, на данный момент им оказывают первую медицинскую помощь.

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Марина Совина
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