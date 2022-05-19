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В Германии спрогнозировали «зловещий» кризис из-за ситуации на Украине

Handelsblatt: из-за ситуации на Украине в ФРГ ожидается «зловещий» экономический спад

Фото: Pixabay

Обострение ситуации на Украине стало шоком для экономики Германии. Об этом говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Отмечается, что последствия событий на Украине перерастают в структурный кризис, который может затянуться на несколько лет. Автор статьи спрогнозировал, что экономический спад в ФРГ может быть особенно «зловещим».

В материале приводятся результаты исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором участвовали 25 тысяч компаний. Выяснилось, что треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19 процентов рассчитывают на положительные изменения.

«Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году», — отметил генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.

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Марина Совина
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