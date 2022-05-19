Грузовик въехал в автобусную остановку в Подмосковье и попал на видео

Грузовик въехал в автобусную остановку в Подмосковье, один человек погиб

В Подмосковье грузовик въехал в автобусную остановку, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Видео с места происшествия публикует РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла в районе поселка Лесной городок в Одинцовском городском округе. На кадрах с места происшествия, попавших в сеть, видно, что после столкновения с остановкой грузовик врезался в забор.

В результате ДТП автомобиль получил сильные повреждения. На въезде в Лесной городок образовалась пробка, сообщает канал со ссылкой на очевидцев.

Ранее в Твери машина скорой помощи влетела в остановку с людьми после столкновения с другим автомобилем. Погиб один человек и еще шестеро пострадали.