Названа примерная стоимость покупки Тинькофф банка

Потанин назвал примерную стоимость доли в Тинькофф банке

Владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин в интервью «Интерфаксу» назвал примерную стоимость покупки доли в Тинькофф банке.

По словам Потанина, цена 35-процентной доли в головной компании банка — TCS Group — составила «сотни миллионов долларов». «Для меня это большие деньги», — отметил миллиардер.

При этом, по его словам, основатель банка Олег Тиньков во время переговоров не поднимал вопрос цены и сосредоточился на «сохранении бизнеса, команды и вообще будущем банка». «Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим критериям, и диалог был в основном об этом», — сказал Потанин.

Холдинг «Интеррос» рассматривает покупку доли в TCS Group в качестве портфельной инвестиции и не собирается в дальнейшем увеличивать ее. При поступлении соответствующего предложения нынешние владельцы готовы будут рассмотреть возможность продажи своей доли. При этом «Интеррос» намерен развивать Тинькофф банк в большей степени как финтех-компанию, нежели классический банк.

О продаже доли Олега Тинькова, принадлежавшей его семейному трасту, стало известно в конце апреля. Покупателем выступил холдинг «Интеррос», ранее выкупивший мажоритарный пакет акций Росбанка у французской группы Societe General, объявившей об уходе с российского рынка.

