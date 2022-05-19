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Политолог назвал Россию государством Цивилизации

Прошел круглый стол, организованный ЭИСИ на тему «Кто мы: российская идентичность»
Александр Рудаков

Александр Рудаков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

За свою многовековую историю Россия неоднократно сталкивалась с навязыванием чуждых ценностей: от прямого военного вмешательства до попыток с помощью «мягкой силы» исказить историческую правду, переиначить культурные и научные достижения, то есть в итоге — стереть саму российскую идентичность. Об этом заявили участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований на тему «Кто мы: российская идентичность», состоявшегося в РИА Новости

Политолог Александр Рудаков подчеркнул, что «наша идентичность носит характер цивилизационный, мы не просто страна, мы — государство Цивилизации». Вопрос, что значит быть россиянином, стал особенно актуальным в последние несколько месяцев, превратившись в предмет идейного противостояния между различными политическими, культурными, гражданскими группами.

По мнению заместителя исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований Екатерины Соколовой, «мы сталкиваемся с попытками остановить русскую культуру, навязать нам коллективную вину и вообще подвергнуть сомнению российскую цивилизационную идентичность, и наверно, именно поэтому для нас — сегодняшних россиян, быть гражданином России становится в условиях конфликта важнее всего».

Политолог Александр Рудаков уверен, что наша идентичность носит характер цивилизационный, мы не просто страна, мы — государство Цивилизации. Не являемся ни частью Запада, ни частью Востока, самодостаточны во всех отношениях и смыслах. «Мы отличаемся от других на ценностном уровне, и даже если ценностные ряды в чем-то совпадают, даже если мы обозначаем наши ценности разными словами, существуют достаточные серьезные различия в интерпретации между нашей и, например, Западной цивилизациями», — заявил Александр Рудаков.

А по мнению политолога, философа, журналиста Бориса Межуева, «цивилизационная идентичность, отличающая нас от Запада — это и есть сильная идентичность, очень психологически настроенная на противодействие Западу, на противодействие тому миру, который несёт чуждые нам ценности». Он считает, что национальная идентичность — это определение себя через прошлое, а цивилизационная — через будущее. По его словам, «на Западе семья — это контракт, акционерное общество, в нашем социуме все традиционно было по-другому». В исторической России, рассказал он, семьи объединялись в общины, «в такую большую семью семей, в так называемый христианский мир, основанный на принципах солидарности и взаимовыручке».

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Татьяна Романова
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