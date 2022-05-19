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Раскрыта дата анонса iPhone 14

LeaksApplePro: Apple представит новые iPhone 13 сентября

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Осенняя презентация новых гаджетов Apple состоится во вторник, 13 сентября. Такую дату анонса сообщает издание iDrop News.

Согласно раскрытой информации известного инсайдера LeaksApplePro, мероприятие традиционно пройдет в один из вторников сентября. Специалист подчеркнул, что в организации еще не определились относительно формата. Если в США будут зафиксированы новые вспышки коронавируса, то Apple может провести презентацию в режиме онлайн — в очном режиме компания не проводит их с 2020 года.

Специалист рассказал, что в середине сентября Apple представит линейку смартфонов iPhone 14, в которую войдут четыре устройства. По информации LeaksApplePro, стоимость iPhone 14 будет начинаться от 799 долларов, iPhone 14 Max — 899 долларов, iPhone 14 Pro — 1099 долларов, iPhone 14 Pro Max — 1199 долларов. Кроме того, американская корпорация может анонсировать выход наушников AirPods Pro второго поколения.

Не считая смартфонов и наушников, компания Тима Кука должна представить три версии умных часов — флагманские Apple Watch 8, доступные Apple Watch SE и спортивные Extreme Edition. В заключение LeaksApplePro рассказал, что при проведении презентации в классическом формате Apple покажет новые компьютеры Mac. В ином случае анонс девайсов отложат.

Apple проведет традиционную конференция WWDC 6 июня. На мероприятии должны показать iOS 16 и новые версии других операционных систем.

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Андрей Ставицкий
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