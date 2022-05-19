Полицейского из отдела по борьбе с коррупцией отправили в СИЗО за взятку

Во Владивостоке замначальника УЭБиПК УМВД отправили в СИЗО за взятку в 59 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока отправил в СИЗО замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Приморскому краю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, с сентября по октябрь 2021 года он, работая на должности начальника отдела по выявлению преступлений в лесопромышленном комплексе и защите биоресурсов УЭБиПК УМВД, получил через посредника взятку в размере 59 миллионов рублей от предпринимателя, обвиняемого в незаконной рубке леса. За вознаграждение полицейский пообещал освободить его от уголовного преследования и оказывать покровительство его деятельности.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, после чего борца с коррупцией задержали.

24 декабря 2021 года сообщалось, что в Москве при получении взятки задержали сотрудника главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. ФСБ поймала полицейского с тремя миллионами рублей.