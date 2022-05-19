Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Полицейского из отдела по борьбе с коррупцией отправили в СИЗО за взятку

Во Владивостоке замначальника УЭБиПК УМВД отправили в СИЗО за взятку в 59 миллионов рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Фрунзенский районный суд Владивостока отправил в СИЗО замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Приморскому краю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, с сентября по октябрь 2021 года он, работая на должности начальника отдела по выявлению преступлений в лесопромышленном комплексе и защите биоресурсов УЭБиПК УМВД, получил через посредника взятку в размере 59 миллионов рублей от предпринимателя, обвиняемого в незаконной рубке леса. За вознаграждение полицейский пообещал освободить его от уголовного преследования и оказывать покровительство его деятельности.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, после чего борца с коррупцией задержали.

24 декабря 2021 года сообщалось, что в Москве при получении взятки задержали сотрудника главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. ФСБ поймала полицейского с тремя миллионами рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о задержании замкомандира «Айдара»
Переданные Украине польские танки заметили в Харьковской области
На солиста ДДТ составили протокол после концерта в Уфе
Во время ремонта мужчина нашел под половицами монету за почти миллион рублей
В российскую соцсеть внедрили умный алгоритм
Россия решила выслать пять португальских дипломатов
В Подмосковье мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
Ископаемый зуб древней девочки дал разгадку о предках современного человека
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.