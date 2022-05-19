Премьер заявил о намерении Косова вступить в НАТО и ЕС

Премьер Альбин Курти заявил, что Косово намерено вступить в НАТО и ЕС

Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил о намерении самопровозглашенной республики вступить в НАТО и Евросоюз (ЕС). Его слова на семинаре в Атлантическом совете передает ТАСС.

«Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО», — заявил Курти. Он приветствовал заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в ЕС, а также выразил надежду, что Евросоюз примет заявку Приштины на вступление в этом году.

12 мая власти Косова направили заявку на прием в Совет Европы. Чуть позже Приштина присоединилась к санкциям Запада против России и Белоруссии на фоне спецоперации на Украине.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Тем не менее, Белград продолжает считать регион частью своего государства.