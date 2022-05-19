Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер заявил о намерении Косова вступить в НАТО и ЕС

Премьер Альбин Курти заявил, что Косово намерено вступить в НАТО и ЕС
Альбин Курти

Альбин Курти. Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил о намерении самопровозглашенной республики вступить в НАТО и Евросоюз (ЕС). Его слова на семинаре в Атлантическом совете передает ТАСС.

«Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО», — заявил Курти. Он приветствовал заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в ЕС, а также выразил надежду, что Евросоюз примет заявку Приштины на вступление в этом году.

12 мая власти Косова направили заявку на прием в Совет Европы. Чуть позже Приштина присоединилась к санкциям Запада против России и Белоруссии на фоне спецоперации на Украине.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Тем не менее, Белград продолжает считать регион частью своего государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР рассказали о сдавшихся в плен 785 украинских военных с «Азовстали»
Матвиенко предложила установить советские памятники на границах с Прибалтикой
Премьер заявил о намерении Косова вступить в НАТО и ЕС
Доктор Мясников назвал опасные причины покраснения глаз
В Турции назвали расширение НАТО «игрой» США
Проверки богатейших людей США почти прекратились из-за нехватки средств
В Германии признали провал санкций Запада против России
Берлину предрекли катастрофу из-за отказа от российской нефти
Глава ВПП ООН попросил Путина открыть украинские порты
В подмосковном жилом комплексе снова обнаружили тело девушки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.