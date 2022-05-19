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Доказано существование «мертвой зоны» у распадающихся частиц

Nature: детектор ALICE БАКа доказал существование «мертвой зоны» у распадающихся частиц

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Команда международных ученых, среди которых также были и российские специалисты, доказала существование «мертвой зоны» у распадающихся частиц в процессе работы с детектором ALICE в Большом адронном коллайдере (БАК). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Еще в конце XX века была сформирована теория, что глюоны способны появляться во время цепочек распадов не во всех областях пространства. Согласно расчетам специалистов, субатомные частицы не возникают внутри специфической конусообразной «мертвой зоны», которая располагается по направлению движения каждой распавшейся частицы.

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Подтвердить это удалось с помощью серии экспериментов, которые заключались в столкновении протонов в 2015-2018 годах и фиксировались на детектор ALICE. Затем ученые провели новые расчеты, и оказалось, что «мертвая зона» действительно существует. Кроме того, в ходе исследования удалось доказать, что «очарованный» кварк обладает некоторой массой, что позволяет провести дополнительные сверхточные замеры массы других субатомных частиц.

В конце апреля стало известно, что Большой адронный коллайдер вновь запустили для третьего этапа исследовательской работы спустя три года простоя.

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Елена Апазиди
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