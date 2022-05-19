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Малышева дала три совета для снижения сахара в крови

Врач Малышева посоветовала употреблять корицу и быть активным для снижения сахара в крови

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали три совета для снижения сахара в крови без таблеток. По словам специалистов, для нормализации этого показателя необходимо похудеть, быть физически активным и употреблять корицу. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Сахарный диабет и ожирение — близнецы-братья, поэтому, если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии сахарного диабета», — объяснил Гандельман. При похудении сахар в крови в среднем снижается почти на 17 процентов, добавила Малышева.

Еще одним способом снижения этого показателя без медикаментов врачи назвали регулярную физическую активность. По словам Гандельмана, при физической нагрузке глюкоза входит в мышцы и сжигается. «Ходить, не надо бежать, не надо идти в тренажерный зал, просто ходить пять раз в неделю по 30 минут — это снизит сахар крови на 13 процентов», — уточнила Малышева.

Кроме того, уровень сахара нормализует употребление корицы, отметили медики. Как подчеркнул Гандельман, употребление двух граммов этого продукта в день способно привести к снижению сахара в крови примерно на шесть процентов.

Ранее Гандельман также назвал неожиданный симптом диабета. Ведущий заявил, что о недуге могут сигнализировать трещины на пятках. Он также объяснил причину возникновения такого симптома.

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Олег Давыдов
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