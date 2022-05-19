Крупнейший производитель пальмового масла возобновит поставки за рубеж

Индонезия возобновит поставки пальмового масла за рубеж после почти месячного перерыва

Индонезия, крупнейший производитель пальмового масла, снимет запрет на зарубежные поставки, который длится почти месяц. С 23 мая страна возобновит экспорт после улучшения ситуации на внутреннем рынке, заявил президент республики Джоко Видодо, чьи слова приводит Reuters.

Решение вернуться на мировой рынок было принято, несмотря на то, что республике не удалось снизить цены на растительное масло до целевой отметки путем увеличения внутреннего предложения. Однако правительству необходимо сохранить 17 миллионов рабочих мест в индустрии, поэтому избыток произведенного масла будет снова отправляться за рубеж.

В отсутствие Индонезии на рынке пальмового масла господствовала Малайзия, второй основной производитель и экспортер этого сырья. Тогда цены на пальмовое масло резко взлетели ввиду паники на и так ограниченном рынке. После новости об окончании перерыва в поставках из Индонезии стоимость масла упала до минимума за месяц, пишут эксперты Trading Economics.

Индонезия запретила экспортировать пальмовое масло из-за местного дефицита начиная с 28 апреля. В день объявления запрета, 22 апреля, стоимость его заменителей рекордно взлетела. Цены на соевое масло, необходимое для производства продуктов питания и топлива, подскочили на 3,5 процента на Чикагской бирже. Стоимость семян рапса также выросла на биржах Парижа и Северной Америки. Тогда эксперты предупреждали о рисках хаоса на мировом рынке растительных масел.