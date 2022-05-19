В российскую соцсеть внедрили умный алгоритм

«Одноклассники» запустили умный алгоритм поддержки новых авторов «Молния»

Соцсеть «Одноклассники» внедрила умный алгоритм поддержки новых авторов «Молния». Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Запущенная функция отбирает новые группы, которые регулярно публикуют уникальный контент, и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков — благодаря этому авторы смогут проще набрать стартовую аудиторию в соцсети.

В частности, отобранные группы будут показываться всем пользователям в специальных вкладках «Новое» в разделе «Рекомендации» и на витрине групп. Их публикации на основе построенных нейросетями пользовательских предпочтений начнут продвигаться в ленте рекомендаций.

Предполагается, что на первом этапе алгоритм будет работать с новыми группами, которые еще не набрали более 300 подписчиков, и поддержит их до тех пор, пока они не начнут расти органически. Участники получат в среднем от 10 до 40 тысяч охвата уникальной аудитории в зависимости от тематики контента и регулярности публикаций. В дальнейшем функцию расширят и на текущих авторов.

Для того чтобы попасть в «Молнию», новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила соцсети. Кроме того, в систему не попадут группы, которые публикуют контент на тему политики и религии, интернет-магазины и доски объявлений.

После отбора автору придет оповещение от службы поддержки со ссылками на полезные материалы и официальную группу для авторов — там публикуются советы о том, как новичкам работать с платформой, продвигать контент, взаимодействовать с аудиторией и вовлекать пользователей, конвертируя дополнительный охват в новых лояльных подписчиков.