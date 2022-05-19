Онищенко дал советы для защиты ребенка от гепатита неизвестной этиологии
Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал советы для защиты ребенка от гепатита неизвестной этиологии. Его слова передает РИА Новости.
В первую очередь, эксперт посоветовал не ездить в те страны, где фиксируется заболевание. «Тем более большой нужды в этом нет», — добавил Онищенко. Врач напомнил, что взрослые — особенно побывавшие в таких странах — могут быть переносчиками инфекции. В случае, если выехать в такое государство необходимо, то стоит следить за качеством пищи и воды, следить за ситуацией с болезнью и внимательно подходить к выбору места проживания.
Для того, чтобы вовремя выявить заболевание, настороженность должны проявлять и врачи, отметил специалист. При этом конкретных данных об инфекции на данный момент нет.