Онищенко призвал следить за качеством воды для защиты детей от гепатита в других странах

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал советы для защиты ребенка от гепатита неизвестной этиологии. Его слова передает РИА Новости.

В первую очередь, эксперт посоветовал не ездить в те страны, где фиксируется заболевание. «Тем более большой нужды в этом нет», — добавил Онищенко. Врач напомнил, что взрослые — особенно побывавшие в таких странах — могут быть переносчиками инфекции. В случае, если выехать в такое государство необходимо, то стоит следить за качеством пищи и воды, следить за ситуацией с болезнью и внимательно подходить к выбору места проживания.

Для того, чтобы вовремя выявить заболевание, настороженность должны проявлять и врачи, отметил специалист. При этом конкретных данных об инфекции на данный момент нет.