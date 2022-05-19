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Онищенко дал советы для защиты ребенка от гепатита неизвестной этиологии

Онищенко призвал следить за качеством воды для защиты детей от гепатита в других странах
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Pavel Kashaev /Global Look Press

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал советы для защиты ребенка от гепатита неизвестной этиологии. Его слова передает РИА Новости.

В первую очередь, эксперт посоветовал не ездить в те страны, где фиксируется заболевание. «Тем более большой нужды в этом нет», — добавил Онищенко. Врач напомнил, что взрослые — особенно побывавшие в таких странах — могут быть переносчиками инфекции. В случае, если выехать в такое государство необходимо, то стоит следить за качеством пищи и воды, следить за ситуацией с болезнью и внимательно подходить к выбору места проживания.

Для того, чтобы вовремя выявить заболевание, настороженность должны проявлять и врачи, отметил специалист. При этом конкретных данных об инфекции на данный момент нет.

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Марина Совина
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