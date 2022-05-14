Российский ученый выдвинул теорию о вирусной природе гепатита у детей в Европе

Ученый Покровский: вспышку гепатита неизвестной этиологии в Европе мог вызвать новый вирус

Руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии у детей в ряде стран Европы мог спровоцировать новый вирус. Теорию о вирусной природе гепатита он выдвинул в беседе с ТАСС.

По его словам, ученые ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного вируса. Покровский считает маловероятной версию о возникновении аутоиммунного гепатита, так как острое течение нехарактерно для данной группы заболеваний.

Ученый добавил, что картина распространения болезни, которая наблюдается в настоящее время, достаточно специфична, если речь не идет о совпадении нескольких факторов риска. Он пояснил, что токсический гепатит возможен, однако маловероятно, что он развился у детей из разных городов из-за общего ядовитого вещества.

В настоящее время следует установить связь между пациентами, добавил специалист. Для этого исследователям стоит продолжать сбор данных, а также обследовать взрослых, у которых заражение неизвестным вирусом может протекать в стертой форме.

Ранее сообщалось, что медики Европы и США зафиксировали вспышку вируса, который поражает печень детей и вызывает у них тяжелый гепатит. Ученые предполагают, что инфекция может быть связана с коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 20 странах мира из-за вируса тяжелой формой гепатита заболели уже 228 детей, один из которых умер. В январе о первых случаях инфекции сообщили британские врачи. К концу апреля в стране выявили 145 заболевших детей.