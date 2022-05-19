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Матвиенко рассказала об ответе России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Матвиенко: военная реакция РФ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об ответе России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом она заявила в интервью изданию «Известия».

По ее словам, в военном плане реакция Москвы будет соразмерна и адекватна присутствию альянса на территориях этих двух государств, а также тому, какие виды вооружения будут там размещены. При этом Матвиенко заверила, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена.

Ранее помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Швеция утратит часть своего суверенитета после вступления в НАТО. «Мы понимаем, что, вступая в НАТО, государство теряет часть своего суверенитета», — указал он.

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Марина Совина
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