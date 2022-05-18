Мединский заявил о потере Швецией части суверенитета после вступления в НАТО

Помощник Путина Мединский заявил об утрате Швецией части суверенитета из-за НАТО

Швеция утратит часть своего суверенитета после вступления в НАТО. Об этом заявил помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский, сообщает ТАСС в среду, 18 мая.

«Мы понимаем, что, вступая в НАТО, государство теряет часть своего суверенитета», — указал он.

О том, что Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в Североатлантический альянс, стало известно 18 мая. Они были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послами двух стран. Дипломаты заявили, что ратификация договоров о присоединении к военному блоку может занять вплоть до года.

Позже стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Как сообщается, власти страны дали понять другим странам-членам блока, что на данный момент не могут одобрить старт подобного обсуждения.