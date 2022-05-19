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Россия ответила на призыв ООН открыть доступ к портам Украины

МИД в ответ на призыв ООН открыть доступ к портам Украины потребовал снятия санкций с РФ
Андрей Руденко

Андрей Руденко. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Для решения мирового продовольственного кризиса необходимо обратить внимание на причины, которые его вызвали и снять санкции с России, наложенные США и Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ответ на призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине, передает ТАСС.

«Здесь нужно не только обращение к Российской Федерации, но и обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», — отметил замглавы МИД.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие снятия санкций с России. По его словам, Единственной возможностью снятия ограничений является мирное соглашение Москвы и Киева.

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Анжелика Бережная
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