ЦСКА нацелился на футболиста «Зенита»

«Спорт-Экспресс»: ЦСКА заинтересовался футболистом «Зенита» Магомедом Оздоевым

Московский ЦСКА нацелился на подписание контракта с российским полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым. Об этом сообщается на сайте издания «Спорт-Экспресс».

29-летний хавбек сможет присоединиться к армейскому клубу на правах свободного агента. Соглашение Оздоева с «Зенитом» истечет 30 июня. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Оздоев отметился двумя голами в 15 матчах за клуб с берегов Невы. «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Оздоев перешел в «Зенит» в феврале 2018-го. До этого хавбек выступал за «Рубин», «Терек» и «Локомотив».