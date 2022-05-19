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Спорт

ЦСКА нацелился на футболиста «Зенита»

«Спорт-Экспресс»: ЦСКА заинтересовался футболистом «Зенита» Магомедом Оздоевым

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Московский ЦСКА нацелился на подписание контракта с российским полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым. Об этом сообщается на сайте издания «Спорт-Экспресс».

29-летний хавбек сможет присоединиться к армейскому клубу на правах свободного агента. Соглашение Оздоева с «Зенитом» истечет 30 июня. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Оздоев отметился двумя голами в 15 матчах за клуб с берегов Невы. «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Оздоев перешел в «Зенит» в феврале 2018-го. До этого хавбек выступал за «Рубин», «Терек» и «Локомотив».

Николай Костюков
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