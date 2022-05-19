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Турецкие авиакомпании взяли на себя две трети рейсов между Россией и Турцией

«Ъ»: авиакомпании Турции будут выполнять две трети перелетов в Россию

Фото: Umit Bektas / Reuters

Минтранс разрешил турецким перевозчикам взять на себя две трети перелетов в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на ответ замминистра транспорта России Игоря Чалика от 13 мая Российскому союзу туриндустрии (РСТ) отмечает, что российские авиакомпании получили от турецких авиавластей вдвое меньше разрешений на полеты между странами. По последним данным, Минтрансу удалось скорректировать соотношение регулярных авиаперевозок — турецких перевозчиков будут выполнять 428 рейсов в неделю против 237 отечественных.

Как пояснили источники издания, российские власти были вынуждены дать преимущество турецким авиакомпаниям из-за обязательств перед туристами, так как отказ в полетах турецким авиакомпаниям привел бы к дефициту авиаперевозок между странами и дальнейшему росту цен.

Дарья Рыбак
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