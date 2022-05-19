Пашинян встретится с Алиевым в Брюсселе

Никол Пашинян встретится в Брюсселе с президентом Алиевым и главой Евросовета Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится 22 мая с рабочим визитом в Брюссель. Об этом сообщают в пресс-службе армянского правительства, передает ТАСС.

Отмечается, что в Брюсселе Пашинян проведет переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, а также посетит запланированную трехстороннюю встречу с ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Последний раз переговоры Пашиняна и Алиева при посредничестве Мишеля проходили в Брюсселе 6 апреля. Итогом той встречи стала договоренность о подготовке к мирным переговорам между Ереваном и Баку и решение о создании комиссии по делимитации границы и приграничной безопасности.