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Экс-проректор российского университета получил срок за хищение миллионов рублей

Суд приговорил экс-проректора «Военмеха» к трем годам колонии за хищение 140 млн рублей

Фото: Georg Pik / Wikipedia

Суд приговорил бывшего проректора по экономике и развитию Балтийского государственного технического университета «Военмех» Виталия Игнатенко к трем годам колонии за хищение миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

По версии следствия, с августа 2017 года по декабрь 2019 года он при работе с госконтрактом на строительство объекта «Учебно-лабораторный корпус» похитил более 98 миллионов рублей из бюджета. Игнатенко внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об объемах работ и их стоимости.

Кроме того, используя должностное положение, он забрал себе стимулирующие выплаты работников университета в размере 42 миллионов рублей. При этом работы, за которые производились эти выплаты, не исполнялись.

Суд признал экс-проректора российского университета виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Отбывать наказание Игнатенко будет в колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить бюджету ущерб в 113 миллионов рублей.

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Мария Рубникович
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