Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии признали провал санкций Запада против России

Süddeutsche Zeitung: позиция Китая и Турции привела к провалу санкций Запада против России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В Германии признали провал санкций Запада против России. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

В материале немецкого издания подчеркивается, что Китай, Индия, Бразилия и Турция отказались присоединяться к западным ограничительным мерам, либо сделали это частично. Из-за этого антироссийские санкции не насели ожидаемого ущерба, считают в газете.

Авторы материала также отмечают, что экономика России остается стабильной, финансовый кризис в стране не произошел. Помимо этого, они добавляют, что российский ВВП не упал так сильно, как ожидалось, а рубль быстро оправился после падения.

Ранее американское издание The American Conservative предрекло «расплату для всех» из-за введенных против России санкций. Оно отметило, что дефицит удобрений и отказ администрации СЩА наращивать добычу нефти вызовет проблемы у фермеров. Авторы статьи подчеркнули, что нехватка зерна в мире меркнет по сравнению с недостаточностью удобрений, которые «не только решают, каким будет урожай, но и определяют мировые цены на продовольствие».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР рассказали о сдавшихся в плен 785 украинских военных с «Азовстали»
Премьер заявил о намерении Косова вступить в НАТО и ЕС
Доктор Мясников назвал опасные причины покраснения глаз
В Турции назвали расширение НАТО «игрой» США
Проверки богатейших людей США почти прекратились из-за нехватки средств
В Германии признали провал санкций Запада против России
Берлину предрекли катастрофу из-за отказа от российской нефти
Глава ВПП ООН попросил Путина открыть украинские порты
В подмосковном жилом комплексе снова обнаружили тело девушки
В Германии предложили лишить пенсии бывшего канцлера из-за связи с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.