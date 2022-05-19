Süddeutsche Zeitung: позиция Китая и Турции привела к провалу санкций Запада против России

В Германии признали провал санкций Запада против России. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

В материале немецкого издания подчеркивается, что Китай, Индия, Бразилия и Турция отказались присоединяться к западным ограничительным мерам, либо сделали это частично. Из-за этого антироссийские санкции не насели ожидаемого ущерба, считают в газете.

Авторы материала также отмечают, что экономика России остается стабильной, финансовый кризис в стране не произошел. Помимо этого, они добавляют, что российский ВВП не упал так сильно, как ожидалось, а рубль быстро оправился после падения.

Ранее американское издание The American Conservative предрекло «расплату для всех» из-за введенных против России санкций. Оно отметило, что дефицит удобрений и отказ администрации СЩА наращивать добычу нефти вызовет проблемы у фермеров. Авторы статьи подчеркнули, что нехватка зерна в мире меркнет по сравнению с недостаточностью удобрений, которые «не только решают, каким будет урожай, но и определяют мировые цены на продовольствие».

