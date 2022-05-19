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Врач перечислила пять основных симптомов развития слабоумия

ETNT: забывчивость, импульсивность и безразличие могут оказаться признаками слабоумия

Фото: Kindel Media / Pexels

Байо Карри-Уинчелл, медицинский директор и врач службы неотложной помощи Carbon Health и Больницы Святой Марии перечислила пять основных симптомов развивающейся деменции. По ее словам, забывчивость, импульсивность и безразличие могут оказаться признаками развивающегося слабоумия, передает издание ETNT.

По словам врача, основным симптомом, указывающим на развитие опасного недуга, может оказаться забывчивость. Если человек вдруг стал забывать места или людей, то это может указывать на повреждение нейронов в мозге и, соответственно, деменцию.

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Если вдруг во время разговора человеку стало сложно подбирать слова, то, по словам эксперта, это тоже может оказаться тревожным звоночком. Карри-Уинчелл отметила, что для людей, столкнувшихся со слабоумием, невозможность нормально сформулировать мысль из-за «отсутствия» слов становится нормой.

Невозможность выполнить привычную задачу, импульсивность и безразличие к близким или любимым вещам также может указывать на деменцию, утверждает врач. При заболевании нейроны, отправляющие сигналы в мозг и мышцы, начинают терять свою функцию: люди перестают сначала думать, а потом действовать, также теряют интерес к близким или тому, что раньше доставляло удовольствие, подытожила она.

Ранее врач-терапевт Томи Митчелл объяснил влияние стресса на работу мозга и назвал способ избежать его деформаций.

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Юлия Кальницкая
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