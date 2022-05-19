Новое детское движение возникнет на базе РДШ

Фестиваль РДШ посетил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Проходящий в Москве фестиваль Российского движения школьников посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он пообщался с детьми на площадке фестиваля, поприветствовал участников международного киберчемпионата, встретился с младшими активистами движения — «Орлятами России», увидел пространство детских инициатив, выполненное по эскизам школьников, и принял участие в награждении победителей I Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» для лучших школьных советников по воспитанию.

Кириенко также прокомментировал на пресс-конференции создание нового детского движения. «В стране большое количество детских организаций и движений. Многие из них очень динамично и быстро развиваются. "Российское движение школьников", «Юнармия", замечательно работают ребята, у них уже более двух миллионов школьников. И вот за два года резко выросло движение "Большая перемена"», — отметил он.

«Основной успех Российского движения школьников заключается в том, что в нем главные авторы, главные организаторы, главные идейные вдохновители — сами ребята. Ребята у нас невероятно талантливые: если им дать возможность реализовать свои идеи, чуть-чуть поддержать и помочь, то у них все получается — это главная причина успеха Российского движения школьников. А я хотел бы, пользуясь возможностью, сказать слова благодарности всем наставникам, педагогам, которые поделились своим знанием, своим опытом и частичкой своей души», — также сказал Сергей Кириенко.