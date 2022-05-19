Джордж Буш заявил об обязанности Михаила Саакашвили воевать против русских

Экс-президент США Джордж Буш заявил, что Михаил Саакашвили должен воевать против русских

Бывший президент США Джордж Буш-младший, которого разыграли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), во время беседы с ними высказался об экс-лидере Грузии Михаиле Саакашвили, заявив, что тот обязан воевать против русских. Фрагмент пранка был обнародован в четверг, 19 мая, на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте.

В ходе разговора с пранкерами Буш дал понять, что не знает, где в настоящий момент находится Саакашвили. «Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских», — сказал политик.

Также Буш назвал Саакашвили «буйным парнем» и признал, что у Соединенных Штатов были проблемы с политиком в Грузии. «[Президент России Владимир] Путин расставил ловушку, и он в нее попал. И любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства. Я бы дал вам совет», — добавил Буш и уточнил, что не разговаривал с Саакашвили с 2008 года.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет жизни в эмиграции. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. В настоящее время экс-президента обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

Находясь под арестом, Саакашвили 50 дней держал голодовку. Политик неоднократно требовал допустить к нему врачей: по словам Саакашвили, у него развились нейропатия и энцефалопатия Вернике — заболевание, которое характеризуется онемением конечностей, нарушением координации движений, а также проблемами с памятью. В мае сообщалось, что экс-президента Грузии перевели в частную тбилисскую клинику для обследования.