Модель снялась в прозрачных нарядах на московском рынке «Садовод»

Модель Полина Попова снялась в откровенных образах для Elle на московском рынке «Садовод»

Российская версия модного журнала Elle представила результаты откровенной съемки, состоявшейся на московском рынке «Садовод». Фотографии появились на сайте издания.

На размещенных кадрах модель Полина Попова позирует на территории торгового комплекса в различных откровенных нарядах. Например, фотограф снял манекенщицу на одной из точек перед витриной с солнцезащитными очками в прозрачном топе марки Mesh-N-Flesh, оголяющем ее грудь, и черной юбке бренда Maltseva Style.

Еще на одном снимке девушка запечатлена рядом с кафе у 37-го павильона в жилете на голое тело, юбке Sibarit длины макси того же цвета и туфлях Aimeni. В качестве последнего образа, в котором Попова предстала перед камерой рядом с манекенами, в шерстяном жакете Maltseva Style и легинсах из нейлона Lavarice, дополненных поясом из металла Vintage Dream.

Команда Elle отметила, что таким образом отреагировала на новости об уходе иностранных брендов с российского рынка. «Встречаемся на седьмой линии у пакетов Burberry. Вам наличными или по номеру телефона», — пошутила редакция в описании к изображениям. «Делать вид, что ничего не происходит, у нас не получается», — заключили они.

В марте глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров раскрыл судьбу отечественного рынка одежды после введения западных санкций. Мантуров заявил, что уход иностранных компаний не станет для россиян проблемой при покупке одежды. «Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных (...) Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими», — уточнил специалист.