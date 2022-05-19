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Спорт

Чешского хоккеиста выгнали из сборной во время чемпионата мира

Форварда сборной Чехии Доминика Симона выгнали из команды во время ЧМ за драку с партнером

Фото: Chris Seward / AP

Форварда сборной Чехии Доминика Симона выгнали из команды во время чемпионата мира-2022. Об этом сообщает iDNES.cz.

По информации источника, причиной послужила драка Доминика Симона с защитником Филипом Гронеком. «Он вынес со льда нервы и эмоции из личной жизни, когда пытался спровоцировать драку с товарищем по команде. Несмотря на то, что в этом не было ничего личного, к сожалению, произошел и физический контакт», — прокомментировали ситуацию в семье хоккеиста.

Симон, представляющий клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс», провел за сборную два матча. После трех игр Чехия занимает пятое место в турнирной таблице группы В.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменили сборные Франции и Австрии.

Дарья Коршунова
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