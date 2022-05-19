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Россиян предупредили о штрафах за ссоры с соседями

Россиян предупредили о штрафе за оскорбление соседей в домовых чатах

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Россиян предостерегли от оскорблений соседей — за ругань в домовых чатах можно получить штраф. Об этом напомнил юрист адвокатского бюро Nordic Star Артем Берлин в разговоре с РИА Новости.

На практике оскорблением, которое в Кодексе об административных правонарушениях описывается как унижение чести и достоинства в неприличной форме, считают использование в отношении собеседника нецензурных ругательств. Ссора соседей в домовых чатах при таком условии может подпадать под статью административного кодекса о публичных оскорблениях с использованием интернета. Размер штрафа может достигать 5-10 тысяч рублей.

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Для того, чтобы привлечь обидчика к ответственности, специалист советует пострадавшему обратиться в полицию и приложить к заявлению заверенные у нотариуса распечатанные скриншоты чата. После того, как установят личность виновного и составят протокол об административном правонарушении, дело передадут в мировой суд. Юрист предупредил, что наличие и степень унижения чести и достоинства оценивает потерпевший, однако непристойность формы высказывания будут оценивать в суде с помощью лингвистической экспертизы.

Ранее в марте член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала россиянам о наказаниях за оскорбления в интернете. Специалист сообщила, что буллинг в сети грозит штрафом до трех тысяч рублей, а клевета или угроза жизни — лишением свободы сроком на три года или штрафом до миллиона рублей.

Полина Кислицына
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