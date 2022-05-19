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В России описали реакцию граждан на спецоперацию

Сергей Кириенко заявил о консолидации россиян после начала специальной операции

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В ответ на решение о специальной военной операции (СВО) в Донбассе россияне ответили сплочением. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, чьи слова передает РИА Новости.

По его словам, россияне испытывают чувство гордости за свою страну, патриотизм и любовь к России.

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«Это серьезные вызовы, с которыми предстоит много работы, но это открывает и колоссальные возможности, потому что у нас российское общество ответило консолидацией, которой не было уже большое количество лет», — описал он реакцию россиян во время выступления на марафоне «Новые горизонты».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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