В России описали реакцию граждан на спецоперацию

Сергей Кириенко заявил о консолидации россиян после начала специальной операции

В ответ на решение о специальной военной операции (СВО) в Донбассе россияне ответили сплочением. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, чьи слова передает РИА Новости.

По его словам, россияне испытывают чувство гордости за свою страну, патриотизм и любовь к России.

«Это серьезные вызовы, с которыми предстоит много работы, но это открывает и колоссальные возможности, потому что у нас российское общество ответило консолидацией, которой не было уже большое количество лет», — описал он реакцию россиян во время выступления на марафоне «Новые горизонты».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).