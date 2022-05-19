Мировой экономике предсказали невиданные за полвека проблемы

Bloomberg: мировой экономике предсказали стагфляцию из-за украинского кризиса

Ситуация на Украине угрожает мировой экономике стагфляцией (сочетание инфляции со стагнацией), сравнимой с кризисом 1970-х годов. Замедление экономики Китая, последствия коронавируса и рост цен также создают невиданные за полвека проблемы для стран, пишет Bloomberg.

Тройную комбинацию — высокие цены, безработица и замедление экономического роста — ожидают правительства государств в ближайшее время. Аналитики предсказывают, что говорить о глобальной рецессии преждевременно. Тем не менее стагфляция неизбежна, уверяет председатель инвестиционного Gramercy Funds Management Мохамед Эль-Эриан.

Не все эксперты думают так же. Так, профессор Университета Кэйо Саюри Шираи подчеркнула, что экономический рост замедлился, но говорить о стагфляции преждевременно. С ней согласна президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. По ее словам, сравнение нынешней ситуации с кризисом 1970-х годов некорректно.

Параллельно мировая экономика борется с новыми вызовами. Деловая активность в Китае упала из-за эпидемии коронавируса и локдауна, японская экономика сократилась из-за роста цен на импорт и ослабления иены, США страдают от инфляции. В середине мая председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что будет продолжать повышать ставки до тех пор, пока инфляция не отступит. Рост цен в Великобритании достиг 40-летнего максимума. Управляющий банком Англии Энрю Бейли предупредил, что инфляция может привести к «апокалиптическим» последствиям.

Ранее Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру. Она назвала Россию ответственной за блокировку экспорта зерновых. Бербок считает, что это «представляет собой очень большую опасность».

«Мы все знаем, что в условиях, если летом разразится климатический кризис, ситуация станет еще хуже», — сказала она. По ее словам, «Группа семи» (G7) готова противостоять продовольственному кризису. Министр отметила, что страны «большой семерки» должны дать «политический ответ» и противостоять «этим надвигающимся кризисам и действовать быстро».