Россиянин застрелил бывшую жену и совершил суицид

В Подмосковье 57-летний мужчина застрелил бывшую жену и совершил суицид возле дороги

В Дмитровском районе Подмосковье были обнаружены тела 57-летнего россиянина и его бывшей жены. Об этом пишет «МК».

По данным издания, сегодня в 6:30 утра недалеко от деревни Дьяково проезжающий по дороге водитель заметил возле машины Kia тела мужчины и женщины и сообщил об этом в полицию. Правоохранители установили личность погибшего и выяснили, что причиной смерти потерпевшей стало огнестрельное ранение.

По предварительной версии, мужчина сначала застрелил экс-супругу, а после совершил суицид.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 59-летний мужчина совершил суицид в отделе полиции № 3. Трагедия произошла в пять часов утра 11 мая.