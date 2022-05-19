Российский стилист назвала главные правила модного гардероба на лето

Стилист Любовь Жукова назвала одежду в оттенках природы основой трендового образа на лето

Российский стилист Любовь Жукова назвала главные правила модного гардероба на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит издание «Вечерняя Москва».

Специалистка отметила, что основой трендового образа станет одежда в цветах природы: голубого, желтого, салатового и розового оттенков. Кроме того, она порекомендовала дополнять однотонные наряды яркими объемными аксессуарами.

«Одевайтесь на работу так, как будто вечером вам предстоит идти в гости. Главный принцип костюма — долой скуку! При этом частично сохраняются некоторые тренды, которые мода наметила в пандемию: по-прежнему актуальны вещи свободного кроя. Одновременно в моду неожиданно вернулись 2000-е годы. Например, можно приобрести брюки с низкой посадкой», — посоветовала стилист.

Кроме того, популярными будут изделия, оформленные перьями, бахромой, пайетками, лентами и шнурками, а также худи в сочетании с велосипедками и женственные комбинезоны с чашечками и акцентом на талии. В свою очередь, Жукова призвала заменить пиджаки традиционного кроя куртками или кардиганами и включить в гардероб лосины и наряды из натуральных тканей.

Ранее в мае журналистка портала 21ninety Сугнен Йонго-Окочи также назвала трендовую обувь на лето 2022 года. В грядущем сезоне в моде будут туфли на высоком массивном каблуке, мюли в ярких тонах, кожаные сандалии, а также шлепанцы на платформе. Кроме того, автор подборки внесла в список обувь, выполненную в металлических оттенках.