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Российский стилист назвала главные правила модного гардероба на лето

Стилист Любовь Жукова назвала одежду в оттенках природы основой трендового образа на лето

Фото: Ron Lach / Pexels

Российский стилист Любовь Жукова назвала главные правила модного гардероба на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит издание «Вечерняя Москва».

Специалистка отметила, что основой трендового образа станет одежда в цветах природы: голубого, желтого, салатового и розового оттенков. Кроме того, она порекомендовала дополнять однотонные наряды яркими объемными аксессуарами.

«Одевайтесь на работу так, как будто вечером вам предстоит идти в гости. Главный принцип костюма — долой скуку! При этом частично сохраняются некоторые тренды, которые мода наметила в пандемию: по-прежнему актуальны вещи свободного кроя. Одновременно в моду неожиданно вернулись 2000-е годы. Например, можно приобрести брюки с низкой посадкой», — посоветовала стилист.

Кроме того, популярными будут изделия, оформленные перьями, бахромой, пайетками, лентами и шнурками, а также худи в сочетании с велосипедками и женственные комбинезоны с чашечками и акцентом на талии. В свою очередь, Жукова призвала заменить пиджаки традиционного кроя куртками или кардиганами и включить в гардероб лосины и наряды из натуральных тканей.

Ранее в мае журналистка портала 21ninety Сугнен Йонго-Окочи также назвала трендовую обувь на лето 2022 года. В грядущем сезоне в моде будут туфли на высоком массивном каблуке, мюли в ярких тонах, кожаные сандалии, а также шлепанцы на платформе. Кроме того, автор подборки внесла в список обувь, выполненную в металлических оттенках.

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Алина Гостева
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