Переданные Украине польские танки заметили в Харьковской области

ANNA-News опубликовало видео с переданными Украине польскими танками в Харьковской области

Переданные Украине польские танки Т-72М1 и Т-72М1R были замечены в Харьковской области. Видео появилось в Telegram-канале агентства ANNA-News.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснастили танки чешской динамической защитой 4С20 «Контакт-1». Комплексы передала чешская компания STV Group. «Не так давно ВСУ жаловались на отсутствие динамической защиты на польских танках», — уточняет агентство.

В конце апреля СМИ сообщили, что власти Польши направили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП) в рамках военной помощи. В начале мая стало известно о передаче Украине новой партии военной техники, в том числе танков и беспилотников.

Журналисты отмечают, что Польша стала второй страной после США, которая оказала наибольшую военную помощь Украине. При этом официальная информация о количестве отправленной на Украину техники отсутствует.