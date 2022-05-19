Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В ранней Вселенной нашли гигантские загадочные объекты

Nature: космическая линза позволила разглядеть гигантские темные облака в ранней Вселенной

Фото: NASA / Spitzer Space Telescope / Reuters

Астрономы Университета штата Северная Каролина изучили загадочные астрономические объекты, называемые затухающими системами Лайман-альфа (Damped Lyman-α, или DLA). Эти гигантские темные газовые облака, которые участвовали в образовании первых звезд и галактик, существовали в ранней Вселенной и не излучали свет, что затрудняет их наблюдение. Результаты исследования, в котором ученые использовали эффект гравитационного линзирования, опубликованы в журнале Nature.

Чтобы найти DLA, астрофизики обычно используют квазары — экстремально яркие галактические ядра, подпитывающиеся сверхмассивными черными дырами. Свет от этих объектов подсвечивает рассеянные облака холодного газа, однако его недостаточно для того, чтобы определить размер и массу DLA. В новом исследовании ученые использовали спектроскопию далекой галактики и гравитационное линзирование, чтобы лучше разглядеть системы Лайман-альфа, находящиеся на переднем плане.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Благодаря гравитационному линзированию далекие космические объекты выглядят растянутыми и более яркими, поскольку свет от них искривляется под воздействием гравитационного поля массивного объекта, находящегося на переднем плане. Интегральная спектроскопия поля галактики позволила астрономам получить спектр каждого пикселя изображения той части неба, куда был направлен инструмент исследователей — спектрограф Keck Cosmic Web Imager, установленный на телескопе в Обсерватории Кека (Гавайи). Такой метод позволяет получить спектры протяженного астрономического объекта и создавать его карты на определенных длинах волн.

Оказалось, что диаметр DLA, через которые проходил свет галактики, составляет более 17,4 тысячи парсеков (один парсек равен 3,26 светового года), что более чем две трети диаметра Млечного Пути. 13 миллиардов лет назад размеры типичной галактики составляли менее 5000 парсеков. Внутри обоих облаков, чья масса достигает примерно миллиарда масс Солнца, содержится достаточно вещества для образования звезд следующего поколения. Также в DLA находятся галактики-хозяева, образовавшиеся около 11 миллиардов лет назад, вскоре после Большого взрыва.

Открытие согласуется со сценарием, согласно которому в ранней Вселенной существовали массивные галактики с низкой светимостью. Сейчас их можно наблюдать при красном смещении более 2, что соответствует времени путешествия света до Земли в 10 миллиардов лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Семь стран создадут «зерновой» альянс против России
В России назвали способствущий продовольственному кризису фактор
Небензя назвал одну из причин продовольственного кризиса
Байден анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине
Россия заявила о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в ЕС
В магазинах Москвы подешевели товары первой необходимости
Назван самый ценный игрок сезона в КХЛ
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В России вырастет пособие по уходу за ребенком
Сомнолог объяснил вред сна на спине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.