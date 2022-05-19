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Давший показания против Трампа офицер быстро попал под сокращение в Белом доме

Давший показания против Трампа полковник Виндман попал под сокращение в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Полковник Евгений Виндман, который вместе с братом-близнецом Александером дал показания против экс-президента США Дональда Трампа в рамках первой процедуры его импичмента, быстро попал под сокращение в Белом доме, что может быть возможным наказанием за содеянное. Об этом пишет The Washington Post.

В 2020 году братьев уволили из Совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ). Виндманы подверглись нападкам со стороны сторонников Трампа из числа вашингтонской администрации, пытавшихся разрушить их карьеру в отместку за показания, который дал один из близнецов.

Как показало расследование, адвокатам СНБ Джону Айзенбергу и Майклу Эллису, которые вынесли полковнику суровую служебную аттестацию, не хватало объективности. По словам самого офицера, данная ситуация негативно сказалась на его карьере и является лишь одним из многих преступлений, совершенных экс-президентом и его командой.

В свою очередь, в Минобороны США рекомендовали не предпринимать никаких действий по делу Виндмана, отметив, что сотрудники ведомства удалили негативные отзывы о его работе, которые опубликовали чиновники администрации Трампа. В телефонном разговоре полковник рассказал, что он удовлетворен решением оборонного ведомства, однако отметил, что эта ситуация негативно сказалась на его карьере.

Неприязнь Трампа к братьям Виндман могла послужить причиной их увольнения, заключили журналисты.

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Варвара Кошечкина
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