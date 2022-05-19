Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России захотели поднять возраст молодых семей

В России предложили изменить возраст молодых семей для получения жилищных субсидий

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В России захотели поднять возраст молодых семей, которые могут претендовать на получение жилищных субсидий. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает RT.

Он предлагает включить супругов в возрасте до 40 лет с детьми в категорию молодых семей. По мнению Орлова, в последние годы многие семьи вынуждены были отложить вопрос приобретения жилья, а теперь не имеют возможности купить его из-за несоответствия своего возраста критериям молодой семьи.

«Прошу оценить целесообразность расширения программы обеспечения жильем молодых семей, а именно включить в претенденты на государственную поддержку родителей-одиночек и супругов в возрасте до 40 лет включительно, имеющих на иждивении малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет», — говорится в обращении Орлова главе Минтруда Антону Котякову.

В соответствии с действующей в настоящее время в России программе поддержки молодых семей, на компенсацию государством 30 процентов стоимости приобретаемого жилья могут рассчитывать супруги в возрасте до 35 лет включительно. А при наличии детей или если родитель один — до 36 лет включительно, при этом размер компенсации возрастает до 35 процентов.

Ранее в мае председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что в нижней палате российского парламента подготовят закон о социальном найме квартир для молодых семей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о сдаче в плен 771 украинского военного из «Азовстали»
Найден неинвазивный метод лечения катаракты
В Минобороны показали видео сдачи в плен 771 солдата ВСУ с «Азовстали»
Нурмагомедов одной фразой оценил перспективу боя с Оливейрой
Жена артиста МХТ имени Чехова раскрыла секрет идеального подарка от мужа
Врач развеяла миф о связи между отеками и водой
Женщина спасла быка от забоя и сделала его своим питомцем
Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты молодости и красоты
Умерла звезда сериала «Как вращается мир» Марни Шуленбург
Туристка попыталась сделать селфи на вершине водопада и разбилась насмерть
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.