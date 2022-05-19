В России предложили изменить возраст молодых семей для получения жилищных субсидий

В России захотели поднять возраст молодых семей, которые могут претендовать на получение жилищных субсидий. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает RT.

Он предлагает включить супругов в возрасте до 40 лет с детьми в категорию молодых семей. По мнению Орлова, в последние годы многие семьи вынуждены были отложить вопрос приобретения жилья, а теперь не имеют возможности купить его из-за несоответствия своего возраста критериям молодой семьи.

«Прошу оценить целесообразность расширения программы обеспечения жильем молодых семей, а именно включить в претенденты на государственную поддержку родителей-одиночек и супругов в возрасте до 40 лет включительно, имеющих на иждивении малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет», — говорится в обращении Орлова главе Минтруда Антону Котякову.

В соответствии с действующей в настоящее время в России программе поддержки молодых семей, на компенсацию государством 30 процентов стоимости приобретаемого жилья могут рассчитывать супруги в возрасте до 35 лет включительно. А при наличии детей или если родитель один — до 36 лет включительно, при этом размер компенсации возрастает до 35 процентов.

Ранее в мае председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что в нижней палате российского парламента подготовят закон о социальном найме квартир для молодых семей.