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В России предложили давать бесплатное жилье молодым

В Госдуме подготовят закон о социальном найме квартир для молодых семей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российским молодым семьям предложили выдавать бесплатное жилье. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, ее слова передает «Парламентская газета».

В Госдуме создают рабочую группу, которая подготовит законопроект о социальном найме квартир для соответствующей категории граждан. Останина отметила, что на действующую в настоящее время программу «Жилье для молодой семьи» в 2022 году было выделено 4,6 миллиарда рублей, однако без федерального закона финансирование могут прекратить или урезать.

«Уверена, для решения жилищных проблем молодых семей нужен федеральный закон. Более того, ипотека всех проблем здесь не решит. Нужно социальное жилье, построенное за бюджетный счет», — заявила председатель комитета. Уточняется, что семьи смогут проживать в полученных от государства квартирах неограниченное количество времени и передавать их наследникам, но без права приватизации и продажи.

В марте Минстрой пообещал решить проблему с очередями на жилищные субсидии для молодых семей. Ведомстве занялось внесением изменений в методику распределения средств. Обновленная система будет учитывать общее количество участников программы в регионе и упростит получение денег на жилье.

Александра Качан
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