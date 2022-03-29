Молодым россиянам захотели упростить получение денег на жилье

Минстрой пообещал решить проблему с очередями на жилищные субсидии для молодых семей

Молодым семьям в России захотели упростить получение денег на покупку квартир. В Минстрое пообещали решить проблему с очередями на жилищные субсидии для этой категории граждан, пишут «Известия».

Автором инициативы выступил депутат Госдумы Александр Якубовский. Парламентарий направил главе Минстроя Иреку Файзуллину письмо с просьбой изменить формулу расчета субсидии так, чтобы устранить очередь и дать возможность молодым россиянам своевременно воспользоваться помощью.

В ведомстве сообщили, что занимаются внесением изменений в методику распределения субсидии между субъектами. В министерстве добавили, что обновленная система будет учитывать общее количество участников программы в регионе.

По оценкам Якубовского, дополнительно на финансирование жилищных субсидий для молодых семей может потребоваться более 150 миллиардов рублей. Член общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева считает, что на предоставление льгот потребуется больше средств — 180 миллиардов рублей.

Претендовать на получение единовременной безвозмездной выплаты для приобретения жилья в России могут супруги моложе 35 лет. По данным Счетной палаты, в очереди на получение льготы стоит около 200 тысяч человек.

Однако аналитики отметили, что применяемая формула расчета размера субсидии не учитывает общую численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в целом по стране и в отдельном регионе. Методика не позволяет рассчитать необходимый для избавления от очереди объем средств. По оценкам авторов документа, для обеспечения выплатами всех молодых россиян потребуется около 13 лет — большинство из подавших заявление не дождутся субсидий из-за возраста.