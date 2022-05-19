Энергию тепла научились добывать ночью

ACS Photonics: электроэнергию можно добывать, используя тепло Земли

Австралийские ученые начали добывать энергию ночью, используя тепло Земли. Исследование было опубликовано в журнале ACS Photonics.

В материале говорится, что для выработки энергии в ночное время инженеры использовали технологию, обычно применяемую в приборах ночного видения — терморадиационный процесс. По словам ученых, по сути они научились использовать тепло Земли, которое накапливается в дневное время суток.

«Заставляя атомы в любом материале колебаться от тепла, вы также заставляете их электроны генерировать низкоэнергетические пульсации электромагнитного излучения в форме инфракрасного света», — отметил автор исследования Фиби Пирс. Инженеры создали прибор на основе фотоэлектрических детекторов — нагретый до 20 градусов по Цельсию девайс генерировал мощность плотностью 2,26 милливатта на квадратный метр.

По данным ученых, полученной энергии недостаточно, чтобы использовать ее для освещения или приготовления пищи, однако у технологии есть потенциал. «В будущем эта технология потенциально позволит собирать энергию и устранять необходимость в аккумуляторах», — отметил ведущий исследователь Нед Экинс-Даукс.

В начале мая китайские ученые из Нанкинского университета заявили, что нашли способ превращения лунного грунта в углекислый газ, кислород и топливо. В ходе исследования оказалось, что грунт со спутника может служить катализатором для получения необходимых веществ.