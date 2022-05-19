Россиянин пытался скрыться от приставов под одеялом и скулил как собака

Задолжавший алименты дочери петербуржец притворился собакой, пытаясь обмануть приставов

Задолжавший алименты дочери россиянин скрылся от судебных приставов под одеялом и скулил как собака — таким образом он пытался обмануть их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, приставы пришли с визитом к 30-летнему жителю Санкт-Петербурга , который длительное время не платил алименты на содержание 9-летней дочери. Тогда мужчина спрятался от судебных приставов под одеялом в кровати; его мать в это время пыталась убедить госслужащих, что сын не живет с ней уже долгое время, а под одеялом спит собака. Для правдоподобности петербуржец под одеялом заскулил, но приставы увидели и некоторые мужские вещи и усомнились в этой версии.

По нотариальному соглашению мужчина должен был платить 8,5 тысячи рублей ежемесячно. Ранее он уже привлекался за неуплату алиментов, а потом и от явок на прием в службу. На момент визита приставов его долг составлял 364 000 рублей, в связи с чем он был объявлен в исполнительный розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей», по ней фигуранту может грозить до одного года лишения свободы.