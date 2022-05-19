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В Совфеде призвали готовиться к дальнейшему противостоянию с Западом

Сенатор Карасин заявил о необходимости готовиться к продолжению противостояния с Западом
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия должна быть готова к тому, что противостояние с Западом продолжится. К таким действиям призвал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, его слова приводит пресс-служба законодательного органа.

«Международная обстановка сложна, трудно сказать, что она будет легче в ближайшие месяцы. Мы должны быть готовы к тому, что это противостояние будет продолжаться», — заявил сенатор.

Он уточнил, что эта готовность означает необходимость в «конструктивной повестке дня». Также, по мнению Карасина, политические структуры России понимают, что работать против антироссийских санкций нужно жестко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что само существование России является для коллективного Запада существенным раздражителем. Он также добавил, что страны Запада готовы на все, чтобы не дать России развиваться «так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим».

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Никита Абрамов
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