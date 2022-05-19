Девушка вышла замуж за иностранца дистанционно и пожалела о своем решении

The Sun: британка познакомилась с иностранцем в интернете, вышла замуж в Zoom и пожалела

Жительница Великобритании познакомилась с иностранцем в сети, вышла за него замуж в Zoom и пожалела о своем решении. Ее историю публикует The Sun.

26-летняя Айза Ривз рассказала, что во время пандемии познакомилась с 24-летним Даррином Мартином из США в группе для поиска собеседников. Молодые люди начали общаться в интернете и вскоре поняли, что влюблены друг в друга. Новые знакомые регулярно созванивались по видеосвязи, а Ривз даже сделала плюшевую игрушку с лицом Мартина, чтобы ощущать его присутствие.

Поскольку возлюбленные не могли встретиться из-за ограничений на перемещения по миру, связанных с COVID-19, они устраивали свидания дистанционно. На одном из них американец неожиданно сделал британке предложение руки и сердца. Оказалось, что Мартин предварительно связался с отцом девушки. Того смутило, что ее дочь и ее возлюбленный ни разу не виделись вживую, но он все-таки дал им свое благословение.

Официальная регистрация брака прошла по видеосвязи в Zoom в присутствии родных жениха и невесты. После церемонии супруги продолжили регулярно общаться. В знак любви к Мартину Ривз набила татуировку с его стихами.

Хотя со стороны британка выглядела абсолютно счастливой, в какой-то момент ее начали терзать сомнения: она заподозрила мужа в неверности и решила проверить, верны ли ее догадки. Сначала Ривз попыталась поговорить с Мартином напрямую, но тот заверил ее, что все в порядке.

Вскоре она узнала о бывшей девушке возлюбленного, написала ей и обнаружила, что та встречается с Мартином. После этого Ривз подала заявление на развод, а ее друзья предложили устроить вечеринку в честь этого события, чтобы ее поддержать.

Ранее сообщалось, что жительница США Эшли Балк согласилась выйти замуж за молодого человека из Англии после полутора лет общения в сети и не пожалела. Влюбленные долгое время не могли встретиться лично из-за ограничений на перемещения по миру, связанных с распространением вируса COVID-19.