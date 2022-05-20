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Компания из США приготовилась потерять полмиллиарда долларов при уходе из РФ

Продажа завода в России будет стоить американскому производителю алюминия Arconic $500 млн

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Американская корпорация по производству алюминия и алюминиевой продукции Arconic Inc объявила о намерении продать Самарский металлургический завод. Отказ от работы в России будет стоить компании из США примерно 500 миллионов долларов, сообщает Arconic в своем пресс-релизе.

Производитель оценил стратегические альтернативы продолжения бизнеса на территории России в условиях обострившегося конфликта в Восточной Европе. После длительных споров с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) корпорация пришла к решению продать российские предприятия — компания готова потерять полмиллиарда долларов при уходе.

«К сожалению, конфликт на Украине сделал наши операции в России невозможными. Мы по-прежнему отдаем приоритет безопасности и благополучию наших более чем трех тысяч сотрудников и их семей», — сообщила компания. Arconic также пообещала обеспечить им успешный переход на новую работу в будущем.

На фоне улучшения ситуации в охваченном новой волной COVID-19 Китае стоимость алюминия начала подниматься. После долгого спада 18 мая цена металла на Лондонской бирже (LME) впервые за 12 дней поднялась выше отметки 2900 долларов за тонну. В ходе торгов 20 мая стоимость алюминия составляла 2953 доллара за тонну.

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Платон Щукин
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