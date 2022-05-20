В колониях на Урале среди осужденных обнаружили сторонников АУЕ

На Урале следователи нашли сторонников АУЕ среди осужденных ИК-52, ИК-12, ИК-53 и ИК-47

Следователи обнаружили сторонников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ в исправительных колониях (ИК) Свердловской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, в частности, их нашли среди осужденных в ИК-52, ИК-53, ИК-12 и ИК-47. Их преступную деятельность выявили сотрудники ГУФСИН. В организации ячеек экстремистского сообщества на Урале могут обвинить одного из воров в законе.

Официальные представители региональных управлений СКР и ФСИН эту информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд запретил клип дуэта рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и блогера СМH (Руслан Тушенцов) за пропаганду запрещенного в России экстремистского АУЕ-движения.